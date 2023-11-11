世界互聯網發展 美領先陸緊追

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2023年世界互聯網發展指數

世界互聯網發展報告近日公布，一項調查針對五大洲具代表性的52個國家進行分析的結果顯示，世界互聯網發展指數排名中，美國依舊領跑第一，中國緊追在後。新加坡今年則是異軍突起，憑藉完善通訊基礎設施等，一舉擠入第三名。

該報告由中國網絡空間研究院主導，集合國內外互聯網領域高端智庫和研究機構參與編撰完成。自2017年起連續第七年公布，也是每年世界互聯網大會烏鎮峰會的重要成果之一。

今年的報告根據通訊基礎設施、數位技術和創新能力、數位經濟、數位政府、網路安全和網路空間國際治理六個指標，針對全球主要52國綜合評估，較去年的48國有所增加。

報告指出，根據國際電聯的統計，截至2022年，全球的互聯網用戶約有53億人，占世界人口的66％。2021～2022年的全球上網民眾增長率為6.1％，雖較2020～2021年的5.1％要高，但仍低於疫情開始時2019～2020年的11％。

經綜合評估，今年排名前十的國家為美國、中國、新加坡、荷蘭、韓國、芬蘭、瑞典、日本、加拿大、法國。其中，歐洲國家的互聯網發展實力普遍較強，中亞和非洲國家的發展仍有較大發展空間。值得注意的是，去年第三名的德國今年跌出前十名榜單，其他如英國、丹麥的排名也往後，反觀新加坡、日本、韓國等亞洲國家的排名都有上升。

從上述六大指標來看，美國僅在數位政府評分未在前三，但創新能力、數位經濟、網路安全等都位居第一，以總得分67.86持續穩居第一寶座。中國以60.97排名第二，在數位經濟、網路空間國際治理等方面評分較高。至於今年異軍突起的新加坡，則以57.87位居第三。新加坡在通訊基礎設施、數位政府等項目得分較高，帶動今年排名居前。

中國網絡空間研究院院長夏學平在報告發表會上表示，需特別關注網路空間大國博弈加劇，個別國家透過構建小圈子等方式將網路空間劃分陣營，加速網路空間碎片化。報告主張，應以共享發展、共同維護安全、共同參與治理、共享成果的理念，倡導數位技術國際合作，方能推動全球數位發展。