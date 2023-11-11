阿里國際站：結合AI算力 落實差異化供給

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阿里巴巴國際站副總裁王添天9日表示，阿里巴巴國際站擁有超過全球320萬來自不同國家地區的買家，今起未來三年，針對不同市場的客戶，將積極拓展適合當地需求的產品。此番差異化需求的供給能力，結合集團的AI算力與應用，是阿里「天下沒有難做的生意」的底氣。

王添天9日出席2023世界互聯網大會烏鎮峰會的「電子商務新業態新發展論壇」時做上述表示。

王添天說，該集團致力於提升從買家到賣家的數位化獲客能力。基於此，今年起至未來三年，阿里巴巴國際站，針對東南亞買家的需求偏好，會重點拓展電腦硬體、室內照明等品類。針對北美的企業買家，將重點發展廚具、箱包、珠寶、塑膠包裝等。面向歐洲的綠色能源產業轉型的趨勢，則為歐洲買家聚焦太陽能等新能源品類的供給。

對於AI應用進入了大爆發的階段，王添天表示，該集團也會基於AI應用，為平台上的商家店舖與經營的兩大核心場景，透過AI算力去提升應用價值和動能。

出席同場論壇的螞蟻集團萬里匯全球跨境電商業務總經理丁岩松則表示，跨境電商生態的核心要素是基礎設施，並要能夠賦能賣家，將好的商品賣給合適的客戶。

丁岩松認為，服務商的競爭已經白熱化，這將促使其更加精細化定位目標客戶、商業邏輯及核心產品價值。

剛加入跨境電商戰局的拼多多高級副總裁王堅則表示，該公司在2022年9月推出了多多跨境業務，並開展多多出海扶持計畫，為商家提供一體化的出海解決方案，包括語言文化、產品標準、智慧財產權服務、法律援助等，助力製造企業開拓全球市場。但他也坦言，拼多多做跨境的時間還不長，如何適應海外不同的文化和社會情況，加深對全球市場的理解，還需要不斷學習。