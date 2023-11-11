需求復甦遜預期 中芯仍陷底部

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大陸晶圓代工巨頭中芯國際10日上午舉辦業績說明會，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，2023年下半年市場整體需求復甦不如預期，整體呈現「W型」走勢，展望未來仍需等待經濟復甦。

中芯國際9日港股盤後公布2023年第三季業績，第三季淨利年減78.4％至人民幣（下同）6.7億元，展望第四季銷售收入將成長，但毛利率將下滑。中芯國際A股10日股價開低走低，盤中一度大跌5.39％，終場收跌4.58％至54.39元。中芯國際H股10日股價收跌6.83％至港幣21.8元。

綜合外媒報導，趙海軍10日在說明會中指出，2023年下半年市場整體需求復甦不如預期，並未出現年初期待的「V型」或「U型」反彈，整體仍停留在底部，呈現「W型」走勢。目前市場漸趨穩定，對代工的需求可能因庫存下降而增長，但未見大幅回升的動力，仍有待全球宏觀經濟復甦。在此情況下，中芯國際將繼續「做好自己的事」、「一步一腳印」，以待把握2024年需求復甦帶來的機遇。

展望未來，中芯國際財報指出，預計第四季銷售收入季增1％～3％，毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16％～18％之間（第三季毛利率為19.8％，年減19.1個百分點）。趙海軍表示，過去幾年中芯國際致力於擴大產能，且資本開支較高，預估毛利率因此會承受較大壓力。

第三季不少手機廠商發表新機型，市場憧憬帶動晶片廠業績。對此，趙海軍表示，第三季觀察到部分與手機相關的設計公司獲利及銷售額創歷史新高，但由於手機銷售具有季節性，整體來看近兩年的行情類似，對中芯國際的業績「沒有特別大帶動」。

投行摩根士丹利最新報告指出，重申中芯國際H股「減持」評等，認為其利潤率持續承壓，且第四季毛利率指引令人感到意外，反映出短期內無法提高產品定價。考量到更大幅度的折舊及資本支出增加，都將為利潤率及自由現金流前景帶來壓力，給予該股目標價港幣16元。