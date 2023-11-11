碧桂園離岸債重整 傳年底前敲定

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日前海外美元債被宣告違約的碧桂園，傳出加速制定重整方案，預計在今年底前，為其規模110億美元的離岸債務制定臨時重整計畫，以此向主要債權人匯報金流並在明年初展開談判。

路透引述知情人士表示，碧桂園擬在今年底前推出離岸債重整方案，如此一來，能在年底與主要債權人報告現金流預測，以利明年2、3月時與債權人展開談判。

碧桂園因無法在10月18日寬限期內支付美元債利息款項，而構成債務違約。碧桂園當時表示，預計無法履行所有離岸債，希望尋求整體解決方案來解決困難。

報導指出，碧桂園聘請的顧問，已展開對該集團的財務與現金流相關調查。但後續的重整計畫預計不會太順利，碧桂園擁有的離岸美元債規模高達110億美元，目前如恒大等大型房企推出的債務重整計畫，遲遲無法使債權人滿意。

此外，碧桂園10日還公布了10月銷售成績，期間實現合約銷售金額約人民幣（下同）63.1億元，較去年同期大幅衰退81％，較今年9月微漲2％。合約銷售建築面積約73萬平方公尺，較去年同期衰退82％，較今年9月衰退12％。

碧桂園微信公眾號發表文章指出，集團10日進行月度管理會議，碧桂園集團董事局主席楊惠妍出席會議。碧桂園集團管理層表示，整體仍處於低迷期，但政策利多不斷疊加，集團今年前10個月已累計交付約46萬套房屋。碧桂園總裁莫斌在會議強調，保交付一定是公司的重中之重，辦法總比困難多，要堅定信心保交付。

碧桂園指出，截至今年7月底，已累計承接代管代建項目達176個，累計在管面積1,418萬平方公尺，近期還在河北秦皇島、河南洛陽新增2個代管代建項目，持續培育新的業務增長點。