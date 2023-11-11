陸燃煤發電 改採兩部制電價

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為確保煤電（即燃煤發電）產業持續健康運作，大陸10日公布，把現行煤電單一制電價調整為兩部制電價，建立容量電價機制。

容量電價是指獨立於電量市場以外的激勵補償機制，機組以裝置容量而非發電量為基準，獲得額外收益。

受此消息激勵，A股市場10日表現一度低迷的火力類股應聲上漲。截至收盤，贛能股份、晉控電力、皖能電力分別收漲4.39％、3.93％、2.08％。

界面新聞報導，在近年高煤價背景下，煤電企業經營狀況不佳，加上未來新能源發電占比提高，煤電獲利能力預期下降，這些因素促使大陸關於建立煤電容量電價的呼聲較高。

大陸國家發改委、國家能源局10日公布「關於建立煤電容量電價機制的通知」，該通知將自2024年1月1日起實施。關於建立該機制的原因，發改委指出，近年大陸新能源快速發展，迫切需要煤電更好發揮基礎性支撐調節作用。此外，現行單一電量電價機制也無法充分體現煤電的支撐調節價值。

發改委指出，短期來看，煤電容量電價機制對終端用戶用電成本的影響整體較小。由於建立該機制主要是電價結構的調整，煤電整體價格水準大致穩定，特別是電量電價小幅下降，將帶動水力發電、核能發電等其他電源參與市場交易部分電量電價隨之下行，工商業用戶終端用電成本整體預期穩中略降。同時，該政策不涉及居民和農業用戶，這些用戶用電仍執行現行目錄銷售電價政策。

長期來看，發改委認為，建立煤電容量電價機制，可有力推動建構多層次電力市場體系，引導煤電、新能源等市場參與者各展所長、充分競爭。全面優化電力資源配置，提升整個電力系統的經濟性，對降低終端用戶的用電成本也有好處。