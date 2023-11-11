大企優勢未變 中國經濟只屬弱通膨

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早前，美國10年期國債曾一度升至接近5.0％左右，近期已回落至約4.5％左右，國債殖利率大幅下挫，緩和股市下滑壓力，投資氣氛也改善。

觀察股市的基本面，標普500指數各行業的預估本益比，近十年上下波幅比較大包括資訊科技、非必需消費、通訊服務及工業，此類行業的估值受經濟表現的影響也較敏感。

年初至今，美國的經濟預期增長率一直獲上調，經濟較預期強勁，標普500指數的表現主要也由上述的行業所帶動，通訊服務及非必需消費也有不少漲幅。然而，除資訊科技，其餘領域本益比約處於平均水平左右，整體標普500指數也如此，吸引力仍然不錯。

今年以來股市表現不錯，但似乎高利率影響仍然存在。以大型股為主的標普500年初至今升約13.7％，不過，以小型股的為主的羅素2000指數年初至今則跌約3.6％，面對較高利率，小型股融資更為困難。和2008年至今的同期相比，今年10月美國非投資級債的發行量，只有過去平均的不到一半，相反，投資級別的發行人的發行量和過去平均相約。另外，新債的平均年期都出現下跌，投資級債平均只有不到七年，而非投資級別債更低於四年，再融資的風險上升。

觀察明後兩年企業債務到期量變化，會發現非投資級債的到期比例快速上升，主因是疫情後的快速降息刺激小型企業借新錢，舉舊債。時至今日，隨著債務到期日逐漸逼近，同時利率路徑圖顯示，明年要到第三季才有較大可能降息，現時非投資級企業平均利率逼近10％水平，利息支出高昂，企業融資問題與違約風險或為美國信用債市場種下風險。

第三季美國業績陸續公布，78％美國大型企業盈利優於預期。從投資級別發債企業的來看，科技、工業等企業盈利優於預期，但非投資級債的中小型企業盈利仍預期放緩。因此，我們認為在Fed有較明顯的轉鴿訊號之前，優質大型企業股票及投資級別債仍是較為理想。

中港方面，9日國家統計局公布10月的中國居民消費價格指數（CPI），10月份的整體通膨（Headline CPI）再次得負值，再次引起市場憂慮中國陷入通縮的危機。我們對此觀點有一定保留，我們認為目前來看中國只屬弱通膨，而未屬通縮。

數據方面，10月整體按年物價變化為負0.2％，而9月份的按年變化為零，按月計物價跌0.1％；而核心CPI方面，按年物價漲0.6％，而9月漲幅為0.8％，按月計物價變化為零。

目前市場憂慮中國通縮的原因為整體物價按年下跌。回歸數據組成結構，整體CPI包含了食品及能源的價格變化，但兩者價格受不可控的因素影響，如能源受天氣因素影響、食品則同可受天氣及生禽疾病等因素影響。

早前，我們已多次提出中國於去年底有豬價高基期效應，目前此觀點依然生效，預計此基期將會於11月見高峰，並於12月明顯放緩，及於明年1月回歸正常基數。10月，單計豬價格變動，已令整體通膨下降0.55個百分點，將豬價納入考量，會一定程度上誤讀物價變動，在去年食品及能源價格波動的背景下，核心CPI的走勢更為重要。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）7日上調今明兩年的中國GDP增長預測至5.4％及4.6％外，IMF第一副總裁同時亦表示，中國並沒有出現通縮，並預計於2024年底核心通膨將會升至2.1％，投資者可持續觀察未來數月的整體及核心通膨的變化。