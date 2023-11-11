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將來銀增資 兆豐銀認7.55億

私募資金已23億可到位，完成增資後，中華電持股比率將升至46.33％

將來銀行將私募增資26.43億元，繼大股東中華電信認購15.5億元後，兆豐銀行參與將來銀行私募現增案，總金額不逾新台幣7.55億元。圖／本報資料照片
將來銀行將私募增資26.43億元，繼大股東中華電信認購15.5億元後，兆豐銀行參與將來銀行私募現增案，總金額不逾新台幣7.55億元。圖／本報資料照片

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將來銀行私募增資26.43億元案認購進度
將來銀行私募增資26.43億元案認購進度

將來銀行將私募增資26.43億元，繼大股東中華電信8日公告認購15.5億元後，兆豐銀行9日亦公告，董事會通過參與將來銀行私募現增案，總金額不逾新台幣7.55億元，等於將來銀行私募增資已有約23億元可到位。

兆豐金控9日代子公司兆豐銀公告，董事會通過參與將來銀行私募現增案，認購將來銀行私募普通股，交易數量不超過7,555.63萬股，每單位價格10元，交易總金額不超過7.55億元。

將來銀行6月底累計虧損約28億元，虧損逼近資本額1/3的法定上限，因此將來銀行8月底臨時股東會通過減資26.43億元，再透過私募增資26.43億元，資本額將恢復為100億元，應募人以原股東為優先名單。

將來銀行股東中，以中華電信持股41.9％最多，另外兆豐銀持股25.1％，新光集團持股14％，全聯持股約9.9％，開發金旗下凱基銀持股7％，關貿持股2.1％。

中華電信已公告，董事會通過參與將來銀行私募普通股增資案，上限為1.55億股，每股價格10元，總交易金額不超過15.5億元。據此估算，將來銀行完成該增資案後，中華電持股比率將由41.9％提升至46.33％。外界認為，中華電所以能提升持股比率，應是新光集團減少持股。

檢視三家純網銀財務狀況，樂天銀目前仍是純網銀「財務資優生」，約後年可能才有增資壓力；LINE BANK去年第三季完成增資，資本額已提高至150億元，到明年應該不用增資；將來銀是第二家啟動增資的純網銀，將來銀8月增資後資金資本額即可回到100億元。

另據金管會統計，至6月底，將來銀行累積虧損已達28億元，Line Bank亦累虧22億元，樂天銀行則累虧16億元，合計三家累虧達66億元。純網銀開業至今仍沒有一家獲利，但金管會主委黃天牧先前點評，三家純網銀中，有一家應可在未來一至二年損益兩平，另外兩家可能要再努力。

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