新台幣貶破32.3元 周線翻黑

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主要亞幣對美元升貶幅

美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話偏鷹，美債殖利率與美元指數雙雙走揚，台股隨美股回落，新台幣兌美元10日直接貶破32.3元，午後一度貶值1.2角、回測32.4元價位，尾盤央行小幅調節，匯價貶勢收斂，終場收在32.352元、貶值9.4分。

10日匯價改寫一周新低，且已連四個交易日收黑，單日貶0.29％，則創10月16日以來最大貶幅，總成交量則為11.55億美元。

新台幣本周匯價上沖下洗，周一新台幣單日狂升1.6角，但後續市場趨於觀望，匯價轉為緩貶格局，本周合計貶值約4.9分或0.15％，周線再度翻黑、無緣連二紅。

據央行統計，本周主要亞幣升貶互見，以馬來幣強升0.6％最猛，其次為韓元升0.43％、人民幣漲0.31％、菲律賓披索升0.27％、印尼盾升0.22％、星幣升0.11％，相較下，新台幣貶0.15％、泰銖貶0.29％、日圓重挫0.68％呈現相對弱勢。

匯銀主管表示，鮑爾談話偏鷹，指Fed將繼續謹慎行事，如有必要會進一步收緊政策，加上人民幣及日幣續貶，外資10日大舉匯出，不僅賣超台股並實質匯出，加上投信海外ETF投資買盤，外資保管行匯出，整體外資匯出規模逾總成交量一半以上，主導盤勢走貶。

匯銀主管指出，出口商眼見匯價貶破32.3元，積極進場撿便宜拋匯，但力道明顯不及外資，午後一度貶至32.378元，回測32.4元，央行在尾盤仍有進場調節阻貶，新台幣貶幅收斂。匯市緊盯下周美國通膨數據公布，預計新台幣短線持續在區間震盪，上檔在32.5元關卡不變。

外匯交易員說，本周匯市基本上都在觀望Fed官員談話，Fed官員維持一貫基調，幾乎都未提及降息議題，使市場對降息預期降溫，美元短線走強；隨Fed官員公開談話後，接下來市場則回歸經濟數據主導。