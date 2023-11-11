金管會：增至288.6億 明年金融業特別準備金預算 拉高

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金管會明年預算

金融業營業稅收入增加，讓金融業特別準備金也拉高。金管會主委黃天牧13日將赴立法院財委會報告2024年金融監督管理基金、保發基金等預算並備詢，其中金融業特別準備金預算拉高至288.6億元，較今年增加11億元，另外，明年罰鍰預算只有2.75億元，比今年3.29億元減少5,385萬元。

金管會預算報告指出，明年業務推動重點有五大項，包括：推動普惠金融，保障經濟安全，強化投資人及金融消費者教育；維護金融市場紀律與穩定，優化金融監理；推動金融科技，建構友善創新監理法治環境；推動金融體制與國際接軌，增設海外據點；辦理金融業特別準備金業務。

在金融監督管理基金部分，明年編列14.85億元，較今年度預算數減少2,039 萬元，主要是罰鍰收入減少所致。

金融業特別準備金編列金融業營業稅稅款270億元，及運用管理利息收入近18.63億元，共288.63億元，較今年度增加11億4,935萬元，主要是金融業營業稅分配收入增加所致。

依「金融業特別準備金運用管理辦法」規定，金融業特別準備金是專款專用，年度收入扣除行政管理費後，所餘數額288.48億元全數提存負債準備，備供未來處理金融業退場所需財源。

值得注意的是，明年金管會的罰鍰預算僅2.75億元，是四年來首次出現罰鍰預算下降，也終止連續三年金管會罰鍰預算都逾3億元的情況，明年金融業者被金管會開罰的壓力可稍微減輕。

金管會從2019年開始對金融業的罰鍰，大多在3億元之上，今年度罰鍰預算數則有3.29億元，但去年實際罰鍰金額低於3億元，加上預期今年前九月罰鍰金額也難達到3億元，恐是金管會明年罰鍰預算罕見大幅下降到2.7億元的原因。