高股息ETF基金 今年規模倍增

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台股高股息ETF基金持續吸金，截至10日，高息ETF規模已達7,453億元，較去年底正式「翻倍」，成長103.7％，檔數也從11檔增加至17檔。高股息ETF基金訴求高配息，近來長線績效亦不錯，投資人在高息入袋下還能賺價差，因此成為今年最強吸金利器。

統計至10日止，台股高股息ETF基金在五檔生力軍加入以及投資人青睞下，整體規模達7,453.89億元，整整較去年底時的3,795億元增加超過一倍，17檔高息ETF基金規模就佔台股ETF基金總規模近7成。

法人分析高息ETF基金規模與受益人數持續攀高的原因，除穩定高配息在今年市場動盪下成為定期入袋的現金流，第二是高配息基金的績效表現也不差，存股族因此視為可長期投資的標的。

檢視19檔季配型台股ETF，最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔，包含大華優利高填息30的13.86％、元大高股息的13.75％以及凱基優選高股息30的12.93％，都是高息ETF基金，其中凱基優選高股息30率先在11月9日完成填息。

進一步觀察季配型台股ETF年化配息率前10強的近一年股價含息表現，大多數都能繳出兩成以上報酬，其中凱基優選高股息30以近六成報酬居領先，亦代表資金持續進駐，高息台股ETF成台股撐盤新勢力。

展望後市，由於台灣10月製造業PMI為47.1，雖較上月小幅下滑，但從趨勢上來看已逐漸好轉，且存貨持續改善，9月出口金額年增率由負轉正，投信法人預期第四季有望重回成長軌道。

台股本益比與本淨比雖都在近10年均值之上，評價偏高，不過今年台股企業營運最壞情況可能已過，即將谷底反彈，市場樂觀預期明年企業獲利表現，AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下，第四季指數研判震盪偏多，預期台股ETF基金仍可望持續獲得投資人資金青睞。