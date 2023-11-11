陳冲：保持健康國民應寬減稅額

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前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲建議，在數位時代，政府可考慮提供穿戴裝置，仿外溢保單制度，對保持健康習慣人士，提供報稅寬減額。或是對認證健康食品，提供營業稅減免等，有助減少國人心血管疾病發生率，降低醫療體系與健保財務負擔。

陳冲以南部一位直轄市市長，最近上了新聞為引，指這位市長不是因為政績，而是因為體重，體重飆升危害健康，就值得大夥關心，這可是國家大事，而且還牽涉到Taxing Fat（脂肪稅）。

他說， 中華民國有一立法計畫，歷經40年還在草案階段，此即「國民營養法」。曾有學者倡議，也曾有立法委員提案，不知為何均功敗垂成，去年連後來居上的食農教育法，都以增進國民健康為由，三讀通過。行政院9日通過「營養及健康促進法」草案，可惜多是鼓勵訓示性規定，不如脂肪稅、庇谷稅(Pigouvian vax)或數位工具直接有效。

陳冲指出，對脂肪課稅是美國經濟學家貝克教授（諾貝爾獎）及玻斯納法官，多年前在專欄文章中所提。針對容易增胖的高脂肪食物課稅，乍看之下，邏輯上合理，也符合需求法則，可減少對飽和脂肪的攝取，但民眾一定會質疑如何界定高脂肪食物，且反而可能反向增加各類垃圾食物的消費，甚至可能提高低所得者的負擔，引發反彈。

陳冲亦表示，民眾若大量攝取高脂肪，未來罹患心血管疾病機率提高，恐形成醫療體系負擔甚至加重健保財務壓力，所以這已不是人胖瘦問題，而是「升級到國安層次」。

總統大選在即，談加稅，政治不正確，因此陳冲建議要改善飲食，增加運動，在數位時代，政府可仿效保險業的外溢保單，提供穿戴式裝置，對保持健康者給予報稅寬減，亦或對健康食品提供減稅。