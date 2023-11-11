配偶互贈土地 可暫不課土增稅

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配偶相互贈與土地，可選擇暫不課徵土地增值稅，但受贈土地再移轉第三人時，以該土地第一次不課徵土地增值稅前的原規定地價，或最近一次課徵土地增值稅時核定的申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

高雄市稅捐稽徵處表示，配偶相互贈與土地，所謂「不課徵」土地增值稅並非「免稅」，只是該次土地移轉的漲價利益，延緩至受贈土地日後移轉給第三人時，再以配偶間原始取得核定的申報移轉現值為原地價計算漲價總數額，適用該當次稅率課徵土地增值稅。

稅捐稽徵處也提醒，配偶將受贈土地再移轉時，如果先前未曾適用一生一次且符合自用住宅用地相關要件者，可勾選按自用住宅用地稅率，計算土地增值稅來節省稅負。

台中市政府地方稅務局說明，依土地稅法規定，土地所有權人「出售」符合自用住宅用地者，都市土地或非都市土地面積分別未超過300平方公尺或700平方公尺，土地增值稅就該部分的土地漲價總數額按10％徵收。但「贈與」移轉並非「出售」，縱其他要件符合，也不能適用自用住宅用地稅率課徵。

「自用住宅用地」指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，出售前一年內無出租或供營業使用的住宅用地。土地移轉時須於土地現值申報書註明，若未註明者，得於繳納期間屆滿前補行申請，逾期則不得申請。

該局提醒，二親等親屬間的土地要移轉，其交易事實為「買賣」且符合自用住宅用地要件者，可以申報按自用住宅稅率10％課徵土地增值稅，但如為「贈與」移轉，則不適用自用住宅優惠稅率，應視土地漲價數額採20％、30％、40％稅率累進課徵。