列報關係人利息支出 有限額

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有公司取巧透過大量關係人借款來替代股權出資，以此弱化資本避稅。國稅局指出，「公司對關係人負債」占「業主權益」比率，超過規定標準「3比1」者，其超過部分的利息支出，不得列為費用或損失；並應於年度結算申報時，於申報書揭露該比率。

舉例來說，甲公司2023年度帳上，關係人的利息支出為900萬元，而當年度每月平均關係人負債合計數為3.6億元，每月平均業主權益之合計數為6,000萬元，也就是說，關係人負債3.6億元占業主權益6,000萬元之比率為「6比1」。

台北國稅局表示，甲公司已超過規定標準「3比1」的兩倍，也就是說，甲公司2023年關係人的利息支出為900萬元，其中450萬元的利息支出為超過部分，不得列為費用或損失。

因此，甲公司辦理2023年度營利事業所得稅結算申報時，應自行調減利息支出450萬元，並依規定揭露相關資訊。

為避免營利事業藉由大量關係人借款，作為替代股權出資，以此弱化資本、影響稅制公平，依所得稅法及「營利事業對關係人負債之利息支出不得列為費用或損失查核辦法」規定，公司直接或間接對關係人的負債，若占業主權益比率超過規定標準3比1者，超過部分之利息支出，不得列報為費用或損失。

國稅局說明，所謂「關係人負債占業主權益比率」，是依照「當年度每月平均各關係人負債合計數÷當年度每月平均業主權益合計數」計算。

公司若有對關係人之利息支出，應依規定，正確計算可列報之利息支出金額，於辦理結算申報時自行依法調整，以免申報錯誤，遭調整補稅並加計利息。