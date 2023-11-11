亞泥前三季賺96億 笑傲同業

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亞泥10日董事會通過第三季財報，今年前三季稅後純益96億元，EPS為2.88元。儘管受到大陸水泥市場需求不振，水泥售價下滑影響，前三季表現較去年同期減少18億元，降幅約16％，但整體獲利依舊是水泥業翹楚。

亞泥表示，俄烏戰爭未停火、以巴衝突又擴大，今年整體產業景氣不好，但隨著煤價下跌和成本控制得當，相信最壞的時候已經過去，第四季將倒吃甘蔗，愈來愈好。

亞泥指出，台灣水泥市場受惠煤價持續下跌，加上花蓮製造廠推動循環經濟，透過替代原料和替代燃料，減少熟料生產過程中的碳排放，並在台灣獨家生產、銷售低碳的散裝卜特蘭石灰石水泥和袋裝墁砌水泥，可做到產量越多，煤炭使用越少，削弱先前煤炭價格高漲對水泥本業的衝擊。

法人預測，亞泥在台灣的水泥本業，未來表現將大有看頭。

除了亞泥本身，亞泥子公司的經營成果也很優異；亞泥指出，子公司亞東預拌與亞利預鑄，產品銷售數量與價格，都比去年同期大幅增長；亞東預拌成長達25％，有望創造獲利新高，亞利預鑄成長33％，收益同樣可望創下新高。亞泥旗下的嘉惠電力，除了現有一、二期共計121萬千瓦的天然氣複循環發電機組，更將新增120萬千瓦的三期計畫，目前都照進度推進。至於投資方面，亞泥今年3月斥資百億元，收購遠傳電信15.35萬張股票後，遠傳電信股價也達到近三個月新高，最近一日收盤價為78.5元，有效提高亞泥的評價利益；加上遠傳12月將併購亞太電信，對亞泥整體獲利可望有顯著的挹注。

亞泥董事長徐旭東在董事會上關心股東權益，在獲悉亞泥最近一日收盤價為40.35元，在大環境不佳之際，亞泥仍能保持不錯的經營成果感到欣慰，並鼓勵主管與同仁繼續努力，創造更好的投報率。至於亞泥減碳進程和ESG發展，亞泥指出，依據SBTi的國際減碳目標設定，亞泥已提前完成今年減碳目標，更已達到2025年減碳目標的七成，亞泥在減碳腳步上是同業中的佼佼者。