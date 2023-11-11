客運吸金百億 航空雙雄十月超嗨

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客運帶頭衝，推升國籍航空10月及前10月營收均創同期新高，尤其長榮航空、中華航空光是10月客運收入即衝破百億元，受惠高票價、高載客率，10月客運收入年增1～2倍，助力航空雙雄前10月營收一舉飛越1,500億元大關。

長榮航10月合併營收175.25億元，月增6.86％、年增46.57％，其中客運營收120.36億元、年增1.86倍，累計前10月合併營收1,638.24億、年增48.14％。

長榮航10月客運亮眼，受惠雙十連假效應，歐、美及澳長線載客率以及日本線載客率都超過9成。進入11月日本賞楓旺季，長榮航針對桃園-仙台、札幌航線放大機型執飛，訂位率將維持9成以上高載客率。

華航10月合併營收160.76億元，月增7.85％、年增28.56％，其中客運收入102.07億元，月增10.65％、年增223.52％，前10月營收1,536.38億元、年增23.62％。

華航受惠雙十連假，及華航線上旅展、會員日促銷助攻，10月客收再站上百億元，其中東北亞營收為年增幅度最大區域，東南亞地區的曼谷，逢學生假期，旅運人次顯著增加，助益整體客運收入成長。迎接第四季歐美紐澳耶誕市集、跨年等出遊熱門節日，看好客運熱度延續，為營收帶來成長動能。

星宇航空10月營收20.87億元，月增20％、年增445％，其中客運營收18.35億元，月增23％、年增621％，全區航線旅客人數皆成長，加上泰國對台實施6個月免簽政策，估旅泰人數增加，整體11、12月訂位優於10月。

進入寒假及春節旅遊旺季，星宇在日本名古屋、泰國曼谷、清邁及越南峴港等航線，均加密班機或放大機型飛航。

10月起貨運市場進入傳統歐美假期購物旺季，且大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後補貨力道增強，帶動貨量回穩且價格持續走揚。電商貨及消費性電子產品等運送，仍是第四季支撐空運市場主力，預期艙位需求年底前可維持水平，運價可望持續高檔。