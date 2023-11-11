Q3轉盈 陽明每股賺0.8元、萬海0.9元

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貨櫃航運股陽明、萬海第三季財報同步轉盈，其中陽明第三季合併營收359.01億元，稅後純益28.06億元，每股純益（EPS）0.8元；累計前三季合併營收1,079.01億元，稅後淨利60.78億元，EPS為1.74元。

萬海第三季稅後純益25.39億元，EPS為0.9元，雖然單季轉正，但累計前三季合併營收750.76億元、年減65.79％，稅後淨損19.2億元，每股淨損0.68元。

陽明表示，11月緊接著第四季到明年第一季為歐美市場傳統淡季，貨櫃價量趨勢仍有待觀察。萬海指出，第四季是亞洲近洋線旺季，但受到地緣政治、高通膨、高油價的影響，經濟前景仍然充滿挑戰。陽明、萬海都強調，將持續視個別航線效益，彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，維持營運績效及國際競爭力。

上海貨櫃運價指數SCFI 10日最新報價再度翻黑，下跌3.52％至1,030.24點，終止連四漲，且歐美遠洋航線同步修正，美西線失守2,000美元關卡，每40呎櫃運價1,843美元、周跌12.32％；美東線每40呎櫃運價2,354美元、周跌3.28％；歐洲每20呎櫃運價722美元、周跌4.49％；地中海線每20呎櫃運價1,184美元、周跌3.81％。

根據Alphaliner最新供需成長預測，今年船舶供給成長8.4％，大於貨運需求成長1.4％；明年供給成長9.1％，仍大於需求成長2.2％，連續兩年供需失衡，供需成長率維持顯著差距，為貨櫃海運業帶來營運挑戰。

再者，全球高通膨持續、國際地緣政治緊張，歐盟執委會針對「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）的政策調整等，皆影響航運市場整體發展。