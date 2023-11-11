Q3獲利刷八季新高 英業達喊明年會更好

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英業達（2356）受惠產品組合轉佳，帶動毛利率、營益率增長，進而推升第三季營收站全年高峰，稅後純益亦以季增35％、年增7％力道，來到18.73億元，每股稅後純益0.52元，一舉站上近八季的新高，累計前三季EPS達1.16元。

英業達總經理蔡枝安10日在法說會中對第四季營運動能看法保守，預期在筆電、伺服器兩大產品線出貨趨緩下，估將影響季營收回檔，中間仍有很多機會和努力的空間。

展望明年，蔡枝安表示，包括筆電、伺服器及消費電子等三大產品線都將在明年第一季同步回溫、轉為季增表現。

此外，依目前預估，英業達2023全年度營收雖將較去年呈個位數年減幅，但2024年即可望回歸成長正軌，不僅全年度營收將年增，亦有機會超越2022年的歷史高點紀錄。

在各界關注的AI伺服器方面，蔡枝安坦言，部分出貨給中國CSP（雲端服務供應商）的AI伺服器，的確有受到美國新一波晶片出口限令的影響，但預估第四季將影響其整體伺服器業績不到5％。他也強調，英業達未下修內部目標，仍會將產品轉售至其它地區客戶，同時也會持續與受影響的客戶合作、討論解決方案，並密切關注明年美國政府的規定。

今年AI伺服器產品估將占英業達伺服器業務的5～7％，明年隨著出貨進一步放量，比重將翻倍拉升。

不過目前輝達的晶片仍短缺，何時緩解難說，加上可能有部分重複下單的現象，希望明年下半年就能紓緩。

英業達仍預期明年除AI伺服器持續增長，一般通用型伺服器也將有所成長，整體伺服器業務估將有雙位數年增表現。

針對筆電業務，除樂看明年筆電出貨將回溫，蔡枝安亦指出，不論是AI伺服器抑或是AI PC，英業達都不會缺席。

此外，近年因消費力道走弱而受累的智慧裝置產品，今年與電競、遊戲相關產品都展現了逆勢增長的動能。

英華達總經理何代水預期，今年第四季智慧裝置產品業務將比第三季回溫，明年除看好與遊戲相關的產品會成長外，美國5G基礎設施建置標案，與陸續布建的馬來西亞、越南產線進入量產，都將為明年帶來成長動能。