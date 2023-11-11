貿協取經黑貓宅急便 台拚成亞洲物流轉運點

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外貿協會董事長黃志芳10日趁日本台灣形象展開展期間，率隊電動車業參訪日本百年企業YAMATO黑貓宅急便全日最大物流中心，黃志芳指出，黑貓進台30年，台日雙方可望在農產品水果輸送、電動物流車、台灣延伸為亞洲轉運點等面向合作，「台灣轉運中心角色」不會只停留在人流，亞洲物流轉運中心水到渠成。

黃志芳與YAMATO顧問梅津克彥談到三項策略合作，一是台日在物流部份合作可以包括農產、水果直送，以降低採購成本，此外，電動車也是物流業者趨勢，台灣包括E-MOBILITY、AMPA等大展都會邀請黑貓宅急便，盼提供物流車電動化解決方案；而台灣已是亞洲人流轉運站，物流趨勢也是如此，無論跨境物流、商流皆可透過台灣轉運到東南亞、印度、甚或歐洲。

YAMATO除了台灣雅瑪多國際物流，並在2000年與統一超、統一企業合資統一速達，目前已躍居台灣最大宅配業，梅津克彥透過對談期與台灣合作夥伴攜手打造台灣為世界轉運平台;統一集團在近三年已斥資數百億元，在北中南打造至少五座自動化物流園區，統一速達都在園區之內。

黑貓宅急便執行役員江頭哲也表示，針對電動物流車使用，目前黑貓宅急便約有5萬台物流車，預計到2030年第一階段會有約2萬台換成電動車，因為氫能物流車需要基礎設施，且成本高昂，未來仍以電動物流車為主，電動物流車比例還會提高。