亞太國際溫泉旅協大會 圓滿成功

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由台灣亞太國際溫泉旅遊協會舉辦的第三屆第三次會員大會及第五次理事、監事聯席會議暨亞太溫泉交流座談會於11月4日假北投水美溫泉會館順利舉辦，暌違四年的日本松山市道後撞神轎祈福盛典四度來台，結合本地各項精彩活動與遊行氣勢浩大，活動中凸顯北投溫泉與日本文化精髓。這是疫情之後北投最盛大的活動，更為北投當地帶來億元商機。蔡英文總統也特電致賀，讚許「2023臺北溫泉季—道後撞神轎北投納福祭暨溫泉饗宴泡湯趣」及亞太國際溫泉交流研討會圓滿成功。

今年與會貴賓有臺北市政府產業發展局副局長王三中、臺北市政府觀光傳播局副局長薛秋火、臺北自來水事業處專門委員鄭錦澤、經濟部水利署水利規劃分署分署長張廣智，更有遠道而來的日方代表：秋田縣仙北市長田口知明、鳥取縣米子市長伊木隆司、山形縣米澤市副市長大河原真樹、日本溫泉協會會長笹本森雄以及台日各溫泉飯店與協會代表盛情出席，共襄盛舉。

台灣亞太國際溫泉旅遊協會名譽理事長，也是台灣商圈產業觀光發展聯合總會長及北投溫泉會館董事長周水美表示，「新北投溫泉商圈」具有豐富的觀光資源，獨特的泡湯與美食文化，其自然景觀令人嘆為觀止，結合眾多特色藝文活動的舉辦，期待遠道而來的遊客可以充分享受北投的人文風景更留下美好的回憶。

台灣亞太國際溫泉旅遊協會理事長林致安也表示，本會成立至今已八年，每年溫泉季各項創舉及佳績，活動豐富且多巧思與變化，深受民眾喜愛與參與，都要感謝全體會員以及名譽會員的大力支持！今年本會新加入會員岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社；同時也頒發「日本松山觀光會議協會」顧問證書，衷心期待今後與各會員有更多的互動之外，並共同協力帶動觀光產業。

林致安表示，協會目前台灣有13家會員、日本有13個溫泉區、中國有1個溫泉區加入，秉持創會宗旨，以宏宣溫泉復健養生，推展特色休閒產業，建構多元行銷網路，共同為營造繁榮進步的現代化社會貢獻心力，期許接軌世界，讓台、日、中國三地的溫泉旅遊業者共榮共好，齊力推動溫泉旅遊暨觀光相關產業揚名國際市場。