大葉高島屋北海道物產展 登場

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大葉高島屋年度最大規模的第15屆「北海道美食暨日本職人工藝展」11月10日至23日熱鬧登場，共有23間商家逾400項商品一同共襄盛舉，近一半是初次登場。令人垂涎的日式小吃、人氣伴手禮、酒造吟釀、市場海鮮，與精湛工藝品及日系雜貨，此起彼落的日語招呼，彷彿身處日本。

今年分別在B1樓中央水族廣場與5樓DOZO Market盛大舉行，歷年廣受饕客好評的道地小吃，重返天母讓民眾回味！像是「青森海鮮食堂」的明太子帝王蟹棒、「川島之味」的現烤軟絲、日本第一名鐵路便當「崎陽軒」的干貝燒賣便當，本次初登場的「宮古島物產」帶來傳統沖繩人氣點心「招福」開口笑與秘技拉麵，還有名古屋和菓子老店「華桔梗」的笹葉粽、笹葛柏餅、萩餅。

除了美食，還有多名日本工藝職人聯合參展，首度參展的小樽布包、板垣鞄、工藤工藝舍、Aleg刷具、PLUM工坊、鈴木漆器店、WAZABI瓷器、雅山GASEN，19日前逢周六日下午3點起在5樓DOZO Market，進行八場職人傳統工藝精品實演秀，從木器到鐵器，從生活日用品到大型家具，邀請民眾近距離欣賞精湛手藝。來自日本札幌的電視塔爸爸、沖繩宮古島MIYA等吉祥物舉行巡樓見面會與大小朋友同歡。

APP會員於12日前全館消費累積滿3,000元可獲得全館150元購物金、樓面500元購物金，19日前滿2,000元加送來店禮。大葉高島屋表示，受大環境通膨衝擊，赴日旅遊團費相較疫情前漲3倍，不少民眾乾脆就近逛展大啖美食，業績可望較去年成長3成。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）