臺科大無限節 實踐永續校園

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國立臺灣科技大學於11月1日至19日間舉辦第二屆臺科大無限節系列活動，並於11月8日舉行臺科大無限節開幕儀式，系列活動包含拍下校園內外體現永續瞬間的攝影競賽，以及透過身體力行將「永續」化為行動力，辦理七場永續工作坊，邀請校內師生以及周邊國中小共襄盛舉。

另外，舉辦永續閱讀書展、USR招募會暨聯展以及校園永續地圖等，運用豐富多樣化的活動連結學生、教職員以及一般民眾，11月8日當天活動還設有永續主題市集，廣邀校內校外團體共計12個攤位，以生動活潑的方式推廣無限大學的理念，也不斷傳達「永續發展」的無限精神，充分表現出臺科大對於校園永續的努力與重視。

自聯合國在2015年向世界宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）後，永續發展的理念已陸續在全球各地發酵，臺科大自去年提出「2030無限大學」的構想時，也結合世界SDGs的浪潮，將減碳永續校園納入其中重要的推動主軸之一，鼓勵學生在跳脫框架，創造自我價值的同時，也能培養永續愛地球及回饋社會的精神。

臺科大校長顏家鈺亦於去年公開發表減碳宣言，宣告臺科大將於2030年達到50％碳中和，並於2049年達到100％碳中和的目標願景。

臺科大校長顏家鈺也期許，2025年將是臺科大50周年校慶，期待無限大學結合永續校園的願景，擘劃臺科大下個半世紀的技職教育新價值。