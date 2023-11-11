氣候變遷成首要問題 科技扮解決要角

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隨著第28屆聯合國氣候峰會（COP28）即將在阿拉伯聯合大公國開辦，全球科技領導品牌Epson再度進行全球民眾氣候認知調查，今年調查報告深入39個市場，彙整超過30,000人的觀點，旨在深度探索世界對氣候變遷的反應。今年調查報告首次嘗試探索1995年第一屆氣候峰會（COP）後出生的「COP世代」對氣候變遷的看法。

隨著Epson全球民眾氣候認知調查報告進入第三年，調查報告顯示，提及「氣候變遷」（55％）的民眾多於「物價上漲」（53％）、「貧困」（37％）和「衝突」（23％）等任何其他全球性議題，氣候危機的加劇很可能成為「氣候變遷」被視為首要全球問題的重要原因。而面對急遽加重的氣候災難，許多民眾認同氣候變遷為現今最主要的全球問題，並認定科技的力量能夠成為解決氣候危機的關鍵驅動力。

Epson集團社長小川恭範表示：「隨著氣候變遷帶來的負面衝擊日益加劇，我們迫切需要探索人們對於現況的態度。Epson正不遺餘力地透過前瞻性的氣候行動，致力於達成聯合國13項永續發展目標（SDGs），並承諾提供豐富人類生活且使世界更加美好的解決方案。全球民眾氣候認知調查報告讓我們有機會跨越地域、世代與經濟體系，深入探討氣候變遷如何重塑人們的生活方式，以及我們應對的方法。」