成大圓夢計畫Demo Day 秀新創潛能

國立成功大學校園新創團隊2023年度發表會Demo Day，昨（10）日於成大國際會議廳盛大登場，呈現成大產學創新總中心於過去一年內，所輔導的新創團隊成果。今年成大創新圓夢計畫有近60個校園團隊投件，經過計畫輔導、審查共有40組團隊脫穎而出，獲得總補助金額近200萬元。發表會上除延續成大創新圓夢計畫Demo Day傳統，舉辦計時3分鐘的電梯簡報競賽，讓團隊以簡短精確的Pitch，快速展現自己與產品，現場更展示團隊運用補助獎金所打造的Prototype（夢想原型），展現成大校園新創的潛能無限。

成大副校長莊偉哲致詞勉勵同學，來成大不僅是學知識，參與創新圓夢計畫學的是組成團隊，而組團隊需要的溝通就是Soft skill，學得Soft skill的人必定是未來的成功者。他說，成大是全台灣在創新創業與產學合作領域成績最好的學校，連續7年每年創立的新創公司多達兩位數，看到有許多同學願意踏入創新創業的領域，他相信這些就是台灣未來的希望，期盼台灣的未來就從成大開始。

活動現場邀集成大校友分享創業的心路歷程。「FunNow」創辦人陳庭寬指出，創業路上最重要的是理解創業是解決市場的問題，也就是痛點，從解決痛點中慢慢摸索商業模式，進而找出營利企業的方法；「物外YSTUDIO」創辦人廖宜賢提到，經營品牌或公司最困難的是堅持，遇到各種困難時常萌生放棄的念頭，唯有堅定的意念支持才能繼續下去；「阿比特」共同創辦人陳中恝談到創業最為關鍵的資金，他說「創業題目要跟著市場走，因為資金是跟著市場走的」。三位新創企業家分別以不同觀點切入創業重要之事，深具啟發意義。

8月履新的成大產學創新總中心主任黃良銘指出，總中心有許多輔導補助計畫，邁入第6年的成大創新圓夢計畫，就是一個非常成功的案例，讓校內許多有創業想法的學生，從自己一人、組成圓夢團隊再到打造團隊的Prototype，過程中成大不僅透過圓夢工作坊邀請業師分享創業經驗，以分組討論結合上課內容，逐步建構出虛擬產品的雛形，讓不同科系背景的同學，能互相腦力激盪、交流，將知識融入討論內容，並藉由業師輔導，提升簡報架構完整度，有效率的掌握計畫執行秘訣和成功簡報的流量密碼。