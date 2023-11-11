史上最猛 和泰車、汎德永業 前三季海賺

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車廠前三季獲利概況

隨第三季新車銷售成長力道強勁，車廠陸續公告財報皆有亮眼表現，車業龍頭和泰車（2207）更是單季連續賺進一個股本，並創歷年單季次高，累計前三季稅後純益184.56億元，每股稅後純益（EPS）已達33.13元。汎德永業（2247）則公告前三季稅後純益13.94億元，EPS17.28元。兩家公司前三季業績皆為史上最賺。

在去年因防疫險衝擊致大虧後，和泰車今年業績不但立即轉虧為盈，更季季暴衝，10日公告第三季稅後純益63.46億元，為史上單季次高，僅次於第二季表現，單季每股純益11.39元。累計前三季稅後純益184.56億元，EPS33.13元，單季及前三季皆為同期新高。

和泰車分析，前三季獲利增加，主要來自車輛銷售本業貢獻，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌登錄數近12.9萬輛，年增8.7％。其中，LEXUS高達2.6萬輛、年增64.7％，除大幅挹注本業收入外，亦同步拉升經銷商獲利。TOYOTA方面，包括Corolla Cross、Rav4、Town Ace及Yaris Cross等銷售亦持續成長。

轉投資方面，和泰車說明，國瑞因市場需求暢旺銷售台數也增，營收獲利均有成長；集團小金雞和潤及和運，亦分別因保有資產及保有車輛台數增加而推升獲利動能。和泰產險已揮別防疫險虧損陰霾穩定獲利，車美仕亦因國內外需求而有不錯成長。

汎德永業10日也公告，隨BMW與PORSCHE新車產品線銷售動能強勁，新車到港情況良好，第三季稅後純益4.45億元，年增25.99％，亦為歷年同期新高。累計汎德永業前三季稅後純益13.94億元、年增29.81％，EPS17.28元，前三季獲利已達去年全年獲利的94.5％，續寫歷史新高紀錄。

汎德永業指出，10月包括PORSCHE全新Cayenne、電動車Taycan新車大量到港，進一步推升單月營收35.51億元，年增9.30％；累計前十月營收440.91億元，則較去年同期成長19.97％，業績表現維持穩定成長。

汎德永業看好，在全球電動車趨勢下，旗下雙品牌皆續強化純電車款，以11月底BMW將推出全新5系列豪華房車、i5純電車款，為電動車家族再添生力軍，加上明年旗下品牌BMW、PORSCHE、MINI等均計畫推出發表電動車重磅車款，進一步拓展電動車產品線，將有望延續公司業績銷售動能。