仁寶 前三季EPS 1.35元

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仁寶（2324）第三季營收2,517.14億元，季增3％，主要因為電腦產品和汽車電子、5G通訊等新興業務，帶來營收成長，累計前三季每股純益（EPS）為1.35元。

展望第四季，仁寶預估，PC出貨量將會有個位數下滑，非PC產品則會有小幅度的季成長。

另外，在產品組合與營運效率持續改善幫助下，仁寶第三季毛利率及營業利潤率分別提升至4.46％及1.45％。第三季營業淨利36.48億元，季增32％、年增62％，歸屬母公司業主淨利為23.97億元，季增15％、年增18％，EPS0.55元。

累計前三季營收為7,050.44億元，營業毛利為311.74億元,營業淨利為86.63億元,毛利率4.42％、營業利益率1.23％均較去年同期顯著提升，歸屬母公司業主淨利58.82億元，換算EPS1.35元。

法人指出，仁寶對NVIDIA的HGX系列表達了企圖心，今年所有AI伺服器產品主要還是聚焦在PCIe版本。大部分的仁寶AI伺服器產品處於level 6、約80％，但公司希望在2024年下半年AI伺服器產品有更大步的晉升，包括對HGX和level 10級產品的生產，並期待level 10產品在2024年，可以占到總體AI伺服器收入的40％到50％。

仁寶總經理翁宗斌於法說會中指出，由於美國升息和通膨狀況受到控制，PC庫存回到健康水位，已聞到復甦的味道。另2019年新冠肺炎至今也四年了，相關設備也到了要升級的時間點，在第三季、第四季對經濟情勢較為清楚之後，各類型企業對明年預算控制會比較寬鬆，將為PC需求帶來貢獻，預期2024年～2025年將有所成長。