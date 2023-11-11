雙利多加持 觀光族群開趴

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14檔股價逆勢漲觀光股

2023年ITF台北國際旅展甫落幕，交通部加碼宣布明年3月解除大陸禁團令，疫情後大啖報復性旅遊紅利的觀光族群業績可望蒸蒸日上，上市觀光類股指數10日逆勢上揚0.44％，飯店股寒舍（2739）前三季獲利飆高音激勵股價攻頂、創三個月高，長榮航（2618）盤中再戰30元大關氣勢強，五福（2745）、鳳凰（5706）等多檔逆勢強漲。

ITF台北國際旅展6日落幕，多家業者業績傳捷報，而政策面也給力，交通部宣布赴陸旅遊禁團令明年3月1日將正式解除，台灣觀光署也對台灣旅行社販賣明年3月後前往大陸團體旅遊行程「開綠燈」。

法人指出，美債殖利率回升，市場對美國後續利率政策走向仍有疑慮，觀光飯店族群在政策偏多及風險趨避特性「雙重利多」加持下，逆勢擔綱盤面主流。

上市觀光類股指數周線笑納連三紅，10日更是逆勢上漲0.02％，站穩所有短中期均線之上，寒舍、新天地亮燈攻漲停，寒舍第三季每股大賺1.44元，創單季歷史新高，五福盤中也觸及漲停價、終場勁揚9.54％，富野、易飛網、力麗店、亞都、山富、鳳凰、燦星旅、老爺知、華園、第一店、豆府也上漲1％～6％。

至於航空股，以客運為主的長榮航，10月營收175.25億元，重返年月雙增，股價10日揚升0.17％，成交量更以3.66萬張高居上市櫃個股第七大，盤中最高攻抵29.95元，逼近30元大關；而在創新板掛牌的低成本航空台灣虎航，營收10.74億元，雖月減13.33％，但較去年同期暴增逾20倍，股價齊漲0.34％。

法人分析，航空業第三季喜迎客運高峰，第四季更有歐美假期中轉需求，且年底感恩節、聖誕節等傳統消費旺季將至，帶動航空貨運需求大增，看好航空業本季營運可望維持高檔；不過，隨以巴衝突風險溢價逐漸消退，國際油價走跌，惟後續走勢依舊不穩定，投資人仍需多加留意。