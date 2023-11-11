宏碁智醫本周漲幅 稱霸興櫃

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興櫃周漲幅前十強

興櫃市場本周漲幅由宏碁智醫（6857）以28.93％奪冠、營造業的安倉（5548）則漲26.19％拿下亞軍，化學工業的兆捷科技（6959）漲20.1％摘季軍，前三名漲幅都超越20％，相較上周漲勢更為亮眼。

整體興櫃322檔股票，本周有153檔維持平盤以上，占比接近5成，興櫃市場隨著加權指數連七漲，帶動整體表現佳；交易值則突破百億元，達106.83億元，是9月18日該周以來，時隔兩個月再現百億元，相較上周79.54億元，大增了27.29億元。

據統計，興櫃本周漲幅前十強分別為宏碁智醫、安倉、兆捷科技、華洋精機、世紀風電、立誠、新應材、甲尚、聯純、華懋，周漲幅從14.2％～28.93％不等，成交量則介於106～7,769張之間；在產業分類上，漲幅前十名的個股以電子類股3檔、綠能環保2檔為主。

宏碁智醫為宏碁集團與中研院攜手，進軍個人化mRNA癌症疫苗領域的關鍵角色，扮演提供相關AI技術的「小金虎」，10月營收464.8萬元，月增9.52％、年增443.63％，相當受到外界矚目。隨著AI醫療市場商機火熱，讓宏碁智醫股價本周大漲快30％，有機會加入「200元俱樂部」。

宏碁智醫主要經營業務為AI及大數據分析技術，並與醫院及醫療產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療產品，導入醫療照護場域，並推廣到國際市場。主要產品VeriSee DR（智視康）與台大醫院視網膜專科醫師共同開發，透過AI深度學習的技術以及針對亞洲人種調適，用於改善糖尿病視網膜病變的診斷與追蹤流程。

安倉10月中旬申請興櫃轉上櫃，主管機關正在審議中，累計前三季每股稅後純益（EPS）1.78元。安倉主要業務為承攬政府公共工程，接下多項交通部、台電及六都直轄市的建築工程、水利工程、軌道工程、區段徵收土地重劃工程等多面向工程種類。

行政院今年度編列公共建設計畫經費較去年增加25％，公共工程營建需求仍熱絡，安倉未來營運成長可期。安倉歷年來參加過的國家重大建設，如鐵路花東線的新城（太魯閣）火車站、玉里火車站及台北藝術中心接續工程（第二標）、台中鐵路高架化工程等，提供設計、發包到建造的一條龍式工程服務。