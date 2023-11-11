法人看Q4 聚焦AI相關PCB供應鏈

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AI PCB供應鏈股

受美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹言論、美政府關門議題干擾，9日美股四大指數收黑，支撐今年台股漲勢的AI股10日壓回，但AI相關PCB概念股盤中卻突圍翻紅，其中，華通（2313）、健鼎（3044）第三季獲利重啟成長，激勵股價大漲，也帶動相關族群上攻。法人指出，第四季可關注AI相關PCB供應鏈，待消費性需求回溫可望強勢回歸，預期帶動台股市場行情向上。

先前有美系外資指出，台系PCB業者掌握AI旋風帶起的內含價值揚升大商機，且在地緣政治疑慮下，比大陸競爭對手更具優勢。

其中，華通第三季營收195.92億元，季增41.3％，稅後純益為16.8億元，每股稅後純益（EPS）為1.41元，揮別上半年谷底；健鼎第三季稅後盈餘21.39億元，年增31.52％，EPS為4.07元，創下單季歷史新高，並賺贏上半年。

金像電前三季EPS為4.96元，隨著AI伺服器出貨逐步放量，法人看好第四季營運有望比第三季好，10日股價漲2.56％；聯茂10月營收為23.33億元，月增0.92％、年增11.09％，激勵股價漲4.43％；台光電營收43.49億元、年增38.31％，累計前十月營收約327.63億元，年減0.5％，法人預期，第四季將是今年營運高峰。

國泰證期顧問處協理簡伯儀觀察，AI相關類股在今年7、8月上漲很多，但據10月營收觀察，並非所有AI類股表現都是成長，其中AI零組件的PCB、伺服器等相關廠商表現還不錯，建議投資人可留意相關類股。

統一投顧董事長黎方國則表示，台股11月起已連七個交易日收紅K，累計上漲超過700點，漲多不免有賣壓出現，加上Fed鮑爾的鷹派言論，指數碰到半年線後有賣壓止步跡象，帶來短線修正，加上成交量能不夠，未來需待量增後，加上其他AI族群的反攻，指數才有機會越過半年線的反壓。