IC設計、AI、手機 科技股三主軸

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盤勢分析： 南韓釋出半導體產業進入復甦階段消息，南韓開發研究院發布11月經濟動向，指出IT需求復甦導致半導體生產增長23.7％，經濟衰退壓力緩解，三星生產的NAND FLASH本季合約價上漲10％，明年一、二季再各漲20％，加上AI應用會提高硬體的記憶體需求，顯然AI力量貫穿整個科技產業。

英特爾在台灣舉行年度創新日，主題是「AI無所不在」，執行長季辛格表示：「AI PC」是產業未來的轉捩點，英特爾客戶都是PC供應鏈，下半年多家國際大廠決定跨入PC領域，2024年PC大戰可期，出貨量可望恢復成長，成敗則看終端市場需求與CP值。

眼下有兩大爭霸，其一是蘋果與微軟的全球市值第一爭霸戰，勝負關鍵也在AI應用，短線微軟漲勢大於蘋果漲勢，因為蘋果新手機熱賣期持續縮短，而微軟透過軟體稱霸AI的計畫逐步實現。另一爭霸是台股指數能否超越港股指數，是科技產業景氣變動PK中國大陸經濟下滑衝擊金融地產，目前台股指數贏面較大，但若台股超越港股，好像也沒有值得慶祝的。

第四季科技熱點由下列三個詞組合：AI、手機、IC設計。非蘋手機低迷數年，第四季起AI新手機營造換機潮，CPU方面高通看好驍龍8 Gen 3，雖然今年業績衰退全球裁員，但10月財報公布後展望樂觀、股價大漲。

聯發科（2454）發布天璣9300，採用創新「全大核架構設計」，實現更高效能低功耗，滿足終端生成式AI應用，第四季財測營收季增二位數，這些手機CPU展望樂觀的底氣是中國非蘋陣營新手機再起。

華為手機熱賣後，10月底小米14新機搭載高通驍龍8 Gen 3，首銷四小時，刷新中國四大電商平台新手機發行日紀錄把觀望人氣徹底激活。

11月13日vivo將發表旗艦機X100搭載CPU天璣9300，AI語言大模型於邊緣端運算，AI手機相對AI PC後發先至。

聯發科、世芯-KY股價創新高，就是科技股聚焦AI與IC設計股的證明。

投資策略：

指數短期漲勢頓化進入整理，下周市場關注APEC會議「拜習會」，會前美中對抗氣氛舒緩，但應該也可預期行禮如儀互探虛實，不會有戲劇性發展。台股指數空間將與新台幣同步，新台幣近期一度反彈回到32後震盪整理，如果新台幣持續升值，外資轉賣為買台股指整理後續彈；如果新台幣轉弱，指數整理時間拉長，不占指數的利基股、生技股、轉機股可望相對活躍。

外資喊世芯-KY目標價3,661元，說明目標價只是喊盤工具，不是「獲利預估」與「合理本益比」湊出來的數字。此外，櫃買市場內資人氣回籠，第四季表現強於集中市場的慣性再現。