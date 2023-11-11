中美晶 前三季寫三高紀錄

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中美晶（5483）最新財報出爐，累計前三季合併營收608.2億元，淨利率24.5％、EPS 12.96元，同步到頂。因應未來成長需求，中美晶著手投資新一代TOPCon產品，預期明年初就將進入量產，以強化產品競爭力。

中美晶第三季合併營收196億元，季減3.5％、年減9.4％，毛利率33.5％，營業淨利46.5億元，季減8.7％、年減30.2％，稅後純益26.9億元，季增10.8％，年減13％，換算EPS 4.6元，累計前三季合併營收為608.2億元，年增0.3％，毛利率34.7％，營業淨利155.3億元，年減21％，稅後純益76億元，年增22.9％，換算前三季EPS達12.96元，已逼近2022年全年EPS 14.87元的9成，前三季合併營收、淨利率、每股純益皆創下歷史新高。

在太陽能部分，中美晶持續投入研發，高效率N型Topcon產品將於2024年初邁入量產，Topcon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，並具備25％的高轉換效率，有助提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的M10 Topcon有望成為中美晶明年首推新一代的指標產品。

除潔淨能源外，中美晶亦布局在半導體產業各關鍵環節，並建構具互補綜效的上下游策略聯盟，除了半導體晶圓供應商子公司環球晶，砷化鎵代工廠子公司宏捷科受惠市場需求轉強，貢獻營收逐月增長。子公司台特化營收向上翻揚，第三季營收較去年同期成長達13％，且為強化對客戶供貨及備貨的服務能量，正增建特殊氣體倉庫。

轉投資事業車用整流二極體大廠朋程於今年10月成為中美晶集團子公司，營收正式納入合併報表，營收及獲利表現均穩定成長，有望透過整合加速開發電動車市場貢獻集團獲利。中美晶另外也布局於化合物功率半導體的安傑特（SiC、GaN功率半導體元件）、碇基（GaN功率半導體元件）與美商Transphorm（GaN功率轉換產品），以掌握市場趨勢並增加核心競爭優勢。