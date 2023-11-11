可成非IT業務 轉攻醫療、半導體

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可成（2474）10日召開法說會，董事長洪水樹表示，過去二、三年車用機構件需求不如預期，電動車龍頭多次降價雖然刺激銷量，但是衝擊上游供應鏈成本，因此可成非IT業務轉型方向有所調整，將著重醫療、半導體設備零組件。

可成淡出手機、平板之後，現階段以NB為營收主力，洪水樹不諱言，景氣逆風，疫情紅利消退，加上高通膨擠壓購買力，NB品牌客戶面臨成本壓力，產品也不好賣，加上大陸機殼廠殺價競爭，導致NB機殼的確面臨降價壓力，可成在應對上，除了挑單，也精簡庫存，希望以維持獲利為優先。

洪水樹對2024年NB產業景氣樂觀中保持謹慎，NB客戶對明年釋出相對正向的展望，公司也判斷，商用機種復甦將優於高階消費性機種，因Windows 11升級，可望帶來企業換機潮，尤其疫情三年企業的資本支出較為保守；但消費性機種在景氣下行之下，復甦步伐相對比較緩慢。

至於在非IT的業務上，洪水樹指出，過去二、三年車用機構件的需求不如預期，EV龍頭多次啟動降價，雖然刺激銷量，卻也衝擊供應鏈的成本，隨著EV出口自大陸的比率不斷上升，供應鏈成本的競爭相當大，因此可成在非IT領域的轉型上，未來將著重醫療、半導體設備零組件。

尤其半導體設備需要精密機構件，牽涉特殊材料，從材料到製程認證都有非常高的門檻，但是需求有續航力且長期成長，可成期待利用既有的基礎，在特殊領域深耕。

受惠於新台幣兌美元貶值5％，可成今年前三季坐收42.42億元匯兌收益，占前三季獲利98.53億元的43.05％，對EPS貢獻度達6.23元，累計前三季每股稅後純益14.31元，僅略低於去年同期的14.7元，由於獲利仍突破一個股本，洪水樹表示，仍將維持穩定的股利政策。