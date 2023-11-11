最壞情況已過 敦泰明年審慎樂觀

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驅動IC廠敦泰（3545）10日舉辦法說會，董事長胡正大指出，最壞情況已過，對2024年營運保持審慎樂觀看法；手機AMOLED升級趨勢不變，公司於平板產品線多有斬獲，隨著市場回溫、終端客戶庫存回補，拉貨力道較過往幾季度大幅增加。管理階層透露，第四季陸系、韓系客戶皆有導入商用平板，敦泰也已取得訂單，營運將有所支撐。

敦泰第三季合併營收為35.98億元，季增15.6％、年增51.8％；毛利率為19.6％；每股稅後純益（EPS）0.61元。累計前三季合併營收近百億水準，達99.36億元，稅後純益2.83億元，EPS 1.37元。

胡正大強調，智慧型手機市場回溫，本季將可延續第三季表現，各品項之IDC（TDDI）、AMOLED觸控IC皆有所成長；值得留意的是，商用平板取得新訂單，獲得眾多客戶導入，成長動能佳。

展望2024年，胡正大看法審慎樂觀，表示最壞情況已經過去，成長機會高，包括手機、平板、電腦，甚至在汽車領域，看起來都很有機會。

敦泰於車用IDC產品，經過多年深耕已導入多家傳統及新能源車系，累計出貨量已達1,500萬顆，深獲陸系客戶青睞；新一代產品更大幅提升晶片性能，客戶黏著度佳。敦泰積極導入國際一線大廠，持續為公司重要之成長動能。

對於近期車用市況，胡正大表示，儘管車用市場面臨逆風壓力，然而仍看好車用的長期趨勢，由於車內顯示器數量、尺寸以及複雜程度將不斷增加，歷經產業調整過後，明年將有機會恢復成長。

而在成本端，敦泰開始加大採用陸系代工廠。胡正大認為，陸系晶圓代工提供之較有競爭力報價，尤其在成熟製程部分，未來成本將快速下降；另外，也有助深化公司打入陸系車用市場之布局。