需求顯現 統新Q3虧損收斂

光通訊濾鏡廠統新（6426）公告，第三季合併營收1億69萬元，較上季單季成長45.41％，年減31.6％，主要是客戶庫存逐步去化，濾光片需求逐漸顯現所致。
單季營業虧損較上季收斂至3,503.1萬元，稅後淨損709.6萬元，每股虧損（EPS）0.18元。累計前三季稅後淨損8,004.9萬元，前三季每股虧損為2.08元。前三季合併毛利率為4.23％，較去年同期減少37個百分點，主要受營收影響庫存去化速度而累計認列存貨評價損失4,595.6萬元所致。
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光通訊濾鏡廠統新（6426）公告，第三季合併營收1億69萬元，較上季單季成長45.41％，年減31.6％，主要是客戶庫存逐步去化，濾光片需求逐漸顯現所致。
單季營業虧損較上季收斂至3,503.1萬元，稅後淨損709.6萬元，每股虧損（EPS）0.18元。累計前三季稅後淨損8,004.9萬元，前三季每股虧損為2.08元。前三季合併毛利率為4.23％，較去年同期減少37個百分點，主要受營收影響庫存去化速度而累計認列存貨評價損失4,595.6萬元所致。
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