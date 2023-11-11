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偉訓 前三季賺贏去年全年

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偉訓科技（3032）今年第三季合併營收20.68億元，僅年增36％，惟稅後純益1.81億元卻出現年增81％的大躍進，換算單季EPS 1.62元，大勝去年同期的EPS 0.89元，並帶動今年累計前三季EPS 4.23元順利超車2022年全年EPS 3.28元，法人樂看，偉訓第四季仍可望保有季增的實力，另因各產品線明年展望都向上，明年雙位數成長仍可期。

因獲全球桌上型電腦銷量重量級客戶的肯定，偉訓表示，日前已分別拿下該重量級客戶高、中階電競系統機電競機箱的訂單，新訂單的效益可望在明年顯現。

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