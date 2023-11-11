朋億*10月營收 同期新高

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半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）10月合併營收以7.95億元創歷年同期新高，該公司表示，目前整體在手訂單保持120億元以上水準，有助於奠定未來營運良好動能，法人看好，明年在半導體產業回升下，有利該公司營運表現持續較今年成長。

朋億受惠設備訂單出貨暢旺，不畏適逢中國十一長假工作天數少影響，10月營收仍分別繳出月增3.16％、年增27.06％，並創歷年同期新高。累計今年前十月合併營收達72.5億元，年增8.3％，同步刷新歷年同期新高紀錄。

朋億表示，整體營收規模放大，受惠於中國大陸、東南亞地區客戶保持良好訂單出貨動能，挹注旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業務銷售成長，推升整體產能稼動率保持良好水準，是10月營收繳出歷年同期新高的關鍵。

朋億也表示，由於提升設備研發技術、布建優質專業團隊、完善業務垂直水平資源整合效益展現，有效提升公司於市場良好競爭利基，並為半導體、光電產業客戶等長期信賴合作夥伴，有望在全球半導體區域化發展趨勢下，創造公司新的業務動能。

展望第四季，朋億持審慎樂觀看法，以目前整體在手訂單保持120億元以上水準，將精進水、氣體、化學品製程供應系統設備、濕製程設備等創新技術研發，以及關鍵專利布局，其中隨著半導體製程演進採用特用化學品、氣體種類眾多，客戶對於安全性、精確性、穩定性等需求提高，旗下化學品供應系統設備已獲歐盟、台灣TS防爆認證，有效滿足設備使用安全性及運用效能提升，有助於奠定未來營運良好動能，也有利該公司明年營運表現持續較今年成長。