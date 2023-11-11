王品、漢來 前十月營收贏去年全年

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受惠疫後產業大復甦，加上展店效益、節慶助攻，觀光餐旅股10月業績報喜，連鎖餐飲集團王品（2727）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）10月營收均創同期新高，八方雲集（2753）受惠牛肉麵助攻，10月營收創單月次高，僅次於今年8月表現。

王品、漢來美食與亞洲藏壽司累計前十月營收不僅創同期新高，更已超越去年全年營收。

另外，觀光飯店集團晶華（2707）10月與前十月營收，也均創同期新高。

展望後市，王品、漢來美食、亞洲藏壽司與八方雲集旗下餐飲品牌，均將持續拓點展店，或創新品牌擴市占，營收續揚甚至再攻頂可期。第四季是企業尾牙旺季，加上耶誕、跨年等節慶，將推升晶華餐飲與住房業績。

王品10月營收18億元，年增4.52％，創10月同期新高，累計前十月合併營收185.5億元，年增23.77％，超越去年全年營收183.2億元，距離集團首次突破200億元僅一步之遙。

漢來美食10月營收4.03億元、年增14.08％，累計前十月營收40.12億元，年增35.23％，超越去年全年營收37.57億。漢來美食同步公告第三季營收12億元，季增7.74％、年增15.43％，僅次於今年首季，創單季次高，單季稅後淨利0.85億元、每股盈餘2.01元；累計前三季營收36.09億元，稅後淨利2.87億元，每股盈餘6.80元，營收、淨利及每股盈餘均創新高。

亞洲藏壽司10月營收4.40億，年增24.68％，累積前十月營收42.37億元、年增33.13％，已超越去年全年營收的38.48億元。

晶華酒店集團10月合併營收5.41億元、年增8.31％，較2019年同期成長5.39％。前十月合併營收55.09億元，年增24.15％，較2019年同期成長2.97％。若排除達美樂及Regent營收，10月合併總營收比2019年同期成長15.15％，前十月合併總營收比2019年同期成長17.27％，都突破歷史天花板，連續十個月創同期新高。