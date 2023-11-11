統一超10月合併營業額 同期新高

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統一超商（2912）10月合併營業額269.4億元，年增8.7％，再創同期新高，主要受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，把握雙十連假等活動，加上轉投資事業挹注；前十月合併營收2,625.34億元，年增9.65％。

展望11月，統一超指出，持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，同時提供i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會。

統一超指出，台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，串聯全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店，持續創新寵愛會員商品與服務。同時，鼓勵會員跨11大通路消費，持續讓OPEN POINT點數好集、好用、好生活，吸引會員交易金額較去年同期成長近1成，持續創高。

因應雙十購物連假商機，7-ELEVEN線下逾6,800家門市推動「1010購物節」活動，主打寵愛會員滿額立折與加贈禮活動，串聯線上i預購、iOPEN Mall，提供豐富商品選擇與門市店取包裹服務，吸引人流入店開創門市銷售機會。

為滿足歲末年終派對就近補給需求，7-ELEVEN設立萬聖節、巧克力大賞專案架等專區經營，結合全店行銷活動、i預購、i划算等行銷管道，聚焦新品上市、暢銷單品推廣，推升相關類別業績成長1～2成。