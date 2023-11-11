匯兌加持 工具機族群Q3報喜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

工具機族群營收及獲利

工具機業第三季營收雖普遍下滑，但憑藉匯兌收益的加持，第三季幾乎全面獲利，累計前三季僅東台（4526）出現虧損，其他廠商也全面獲利，上銀（2049）前三季EPS為4.81元，稱霸工具機業，程泰（1583）前三季EPS也有4.62元，在工具機廠獲利。

第三季末新台幣兌美元匯率貶破32元，工具機業少則認列300萬、400萬元匯兌收益，多則高達1億多元，目前已公布前三季財報的工具機業者，只有東台出現每股虧損0.05元，其餘都獲利。福裕（4513）、東台及全球傳動（4540）第三季本業都出現虧損，但靠著匯兌收益或處分資產利益等業外收益挹注，第三季逆轉獲利。

東台第三季本業虧損0.24億餘元，匯兌收益挹注，本期淨利0.32元，EPS為0.04元；前三季本業虧損0.17億元、本期淨利近0.52億元，淨損歸屬母公司近0.12億元，每股虧損0.05元。

福裕指出，第三季生產未達經濟規模、轉投資房地產代銷業務效益尚未顯現，致使本業虧損0.45億元，匯兌收益300萬、400萬元，加上出售台中大雅廠房土地利益約2億元，本期淨利1.56億元，第三季EPS達2.02元、前三季EPS為1.99元。

程泰第三季本業獲利1.19億元，認列匯兌收益0.75億元，投資宇隆（2233）多檔股票而認列金融評價利益1億多元，業外收益高達2.37億元，本期淨利3.48億元、淨利歸屬母公司2.69億元，EPS從去年同期2.2元增加至2.44元。前三季業外收益4.07億元，淨利歸屬母公司5.1億元，EPS為4.62元。

直得及全球傳動兩傳動系統元件廠，都因大陸市場需求不如預期，營收及獲利下滑。直得第三季有匯兌收益挹注2,000多萬元，EPS為0.29元，前三季營業利益1.13億元、本期淨利1.06億元，EPS由去年同期2.85元降至1.22元。

全球傳動第三季本業虧損0.36億元，靠匯兌收益等業外收益約0.99億元挹注，第三季EPS為0.30元、前三季降為0.4元。