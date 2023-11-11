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因天氣熱，客戶下單飲料包材與飲料充填訂單量增加助威，宏全（9939）第三季合併營收73.71億元，年增3％，稅後純益8.55億元，年增15％，EPS 2.97元，均創單季新高。累計前九月合併營收逾206.55億元，年增約7％，稅後純益20.93億元，年增約5％，EPS 7.27元，創同期新高。

宏全董事會也在10日通過宏全與日本飲品大廠合作，將在越南合資設廠，生產食品級再生聚酯（rPET）瓶，另宏全與美國知名營養品大廠的往來代工廠合作設廠，代工生產阻隔性的瓶蓋與瓶胚，上述兩案投資額含建廠經費共約7.46億元。

上述投資金額，將規劃興建廠房、設置包材生產線，包含一套回收PET瓶胚生產線、一套塑蓋、一套瓶胚生產線，預計2025年第一季陸續投產，近年越南宏全包材業務持續發展，推展循環經濟包材，將投資一套回收PET瓶片生產瓶胚提供給飲料大廠。

宏全與營養品大廠PET瓶阻隔包材訂單，將投資一套塑蓋及瓶胚生產線，供應客戶在越南當地及外銷市場。

宏全明年營運可望比今年好，主因是產品及產量增加。宏全董事長鄭雅文指出，旗下大陸漳州廠及浙江衢州廠都會全產能生產。

展望第四季，雖處於飲料淡季，但宏全10月營收19.66億元，年增12％，超越預期。為滿足客戶訂單需求，宏全規劃新產線及投產計畫，包括廣東清新廠新增產線明年第四季投產；台灣自貿廠一期今年底前投產，自貿廠二期明年下半年營運，以期擴大集團營收規模。