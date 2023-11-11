自行車雙雄 獲利年減逾3成

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受到庫存去化干擾，自行車族群前三季獲利全縮水，其中巨大（9921）、美利達（9914），獲利分別縮水3至4成；愛地雅（8933）、利奇（1517）甚至出現虧損。展望第四季，業界認為，短期仍要面對去化庫存的挑戰，但歐美市場高階車款依然有買氣，大陸市場仍將穩健成長。

巨大表示，受到歐美自行車市場中低端需求疲弱，通路庫存較高影響，前三季營收下滑12.39％，稅後純益31.2億元，年減44.6％，EPS7.96元；美利達前三季因業外收益大幅縮水，稅後純益19.95億元，年減逾三成，EPS6.67元。

自行車雙雄同時公布10月營收，巨大10月合併營收52.1億元，年減34.35％，主因代工客戶訂單調整及去年基期高影響；前10月合併營收673.1億元，年減14.6％。巨大表示，10月自有品牌仍以捷安特大陸市場表現亮麗，營收年增逾6成。

美利達因配合客戶調整庫存、出貨量減少，10月合併營收15.25億元，年減54.85％；前10月合併營收240.55億元，年減19.15％。

巨大表示，第三季合併營收年減24.6％，主要去年同期為代工出貨高峰，今年代工客戶受到歐美需求減緩影響調整訂單。第三季業外收入受惠強勢美元帶來匯兌利益，抵銷利息費用增加，稅前盈餘15.1億元，年減49％；稅後純益11億元，年減45％，單季EPS 2.81元。