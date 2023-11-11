寒舍 買盤敲進放量漲停

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寒舍（2739）在業績題材激勵下，股價10日開高，在買盤敲進下放量直攻漲停價50.6元，創8月初以來3個月高點，成交量暴增2倍至2,966張，創6月中以來近5個月大量。本周合計漲幅29.41％，周線連3紅，周線、10日線及月線持續向上，合計近3周飆漲逾46％。三大法人本周合計賣超205張，但10日已轉為買超177張。

上半年獲利創近六年同期新高。伴隨國際商務旅客入境人數持續增加，北市飯店住房率與平均房價持續走揚，寒舍在北市有多家飯店的營運持續向上，法人看好今年獲利重返2017年以前水準。