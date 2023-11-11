順德慶70年 搶進新能源

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順德（2351）10日舉行70周年慶，全球整合元件製造（IDM）大廠包括法國意法半導體（ST）、德國英飛凌、美國安森美（Onsemi）及美國威世科技（Vishay），日本三菱伸銅、丸紅等日本大型商社都來台參與。順德董事長陳朝雄期許，未來在新能源領域，與國際大客戶及重量型供應商共同發展。

順德經過無數次轉型，核心事業已從文具事業跨足半導體應用，從家庭工廠邁向全球化工廠。以車輛為例，不只電動車（EV），還包括固態電池車及氫能源車，銅是最好的導電體，也是最佳散熱材料，順德未來在新能源的銅加工，將繼續深化。

順德目前單體導線架市占率，全球排名第一，IC導線架市占率，躍居全球第四或五名，希望在新能源的導線架取得更多的市場。

至於南崗新廠工程費4億多元，今、明年設備購置金額共6億元，即可加入公司的營運，增加公司產能。

順德第四季車用導線架，比第三季將有個位數成長，第四季工業控制導線架營運，與第三季持平；消費性電子第四季營運，比第三季恐會小幅衰退。

展望明年新能源車及工業控制需求可望持續成長，使得順德的車用與工業控制導線架明年有機會均成長一成以上。由於消費性電子客戶庫存消化差不多，順德最快明年第二季消費性電子導線架，可持穩。

順德指出，新能源的銅加工，包括大電流、高電壓及需要「無氧銅」（OFC），而碳化矽（SiC）材料，因散熱好、效率快，用於驅動電源管理模組晶片的機板，還要搭配公司的導架線，可取代傳統「絕緣閘極雙極性電晶體」（IGBT）機板，使得SiC材料應用前景看好。