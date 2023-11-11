電信三雄 10月獲利齊揚

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電信三雄獲利

iPhone 15買氣助陣，電信三雄10月獲利齊揚，中華電（2412）10月EPS為0.4元，年增7.8％，台灣大（3045）0.31元、年增3.33％，遠傳（4904）0.29元，年增17％。

iPhone 15新機買氣勁揚帶動中華電10月整體行動服務營收年增6.3％，行動月租型ARPU年增4.9％、連31個月上揚，固網寬頻營收因升速促案廣受歡迎亦促成寬頻接取營收年增3.2％，數據網路營收年增1.1％，其中Wi-Fi營收年增率近50％。ICT整合專標案因平台建置專案入帳，營收亦達雙位數成長。

中華電10月自結合併營收194.4億元，創2023年度與近五年同期新高，年增1.1％，歸屬於母公司業主之淨利31.1億元，年增7.8％，EPS 0.4元，年增7.8％。累計前十月合併營收1,807.8億元、歸屬母公司業主淨利317.7億元、EPS達4.1元，皆超越財測目標。

台灣大10月自結合併營收148.2億元，稅後純益8.7億元，稅後EPS為0.31元。前十個月合併營收1,445.7億元，稅後純益95.5億元，稅後EPS為3.39元。

台灣大表示，iPhone 15系列開賣以來成果斐然，選搭月租1,399元以上高資費占比較前一代提升，加上台灣大獨門方案助攻，有效推動用戶升轉5G，並在漫遊與遊戲相關收入加持下，推升10月行動服務營收創2019年1月後單月新高，年成長率7.7％。行動業務的亮麗表現，亦推升整體電信服務營收年增逾7％，10月電信營業利益年成長10％。

遠傳受惠iPhone 15新機銷售強勁帶動客戶升級5G、加上新經濟營收貢獻及漫遊業務持續增溫，遠傳10月合併營收年增7.9％，達到89.23億元，稅後純益年增17％達到26.59億元，EPS 0.29元，年增17％。累計前十月，遠傳合併營收、稅後純益分別為761.47億元、與93.07億元，年成長率分別為4.2％、18.1％，EPS 2.86元，年增率18.1％。