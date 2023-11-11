威盛出貨增 Q4業績拚季成長4成

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威盛（2388）10日舉行線上法說，公司經營層指出，第四季因出貨增加，營業額有機會比第三季有3至4成的季度增長，而全年營收也有望有3至4成的年增。

威盛指出，由於半導體產業需求愈來愈大，先進製程研發不足，開發成本高，該公司靠著經驗累積，對規格及時程的掌控具競爭優勢，預期可符合客戶的需求，填補其研發上的空缺。

威盛7奈米以下先進製成產品，目前正在開發當中，先進製程占8成，投片量維持動態調整；就客戶地區別而言，中國大陸占7成、美國、日本、新加坡各1成。

2024年對威盛而言，將是值得期待的一年，不過地緣政治、總經情況風險仍存在，經營層持審慎樂觀態度。

威盛多年前就已切入邊緣運算及端點AI相關應用領域，近期隨AI PC亮相，將AI在邊緣應用的趨勢更為顯著，根據market research future預期，2030年相關市場將達41美元，年複合成長率達18.2％，該公司樂觀看待此一市場的發展。

威盛智能產品目前專注在四大領域應用，包括智能車載：視訊車載資通、堆高機安全、重型設備安全；智能工業：工廠目視檢測、預防安全；智能建築：智慧家庭、智慧零售；智能邊緣：AI邊緣、AI邊緣發展工具。

就基本面來看，威盛10月營收10.24億元、年增95.26％，主要是因出貨增加；前十月營收94.57億元，年增24.16％；第三季每股稅後純益（EPS）0.18元，前三季EPS 0.22元。