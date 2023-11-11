走著瞧-創 前十月營收年增93％

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走著瞧-創（6902）受惠於海外市場擴張與產品線布局有成，10月單月營收為0.67億元，年增77％。1～10月累計營收6.25億元，較2022年同期成長93％，且已大幅超越2022年全年營收。

Gogolook走著瞧第三季歸屬母公司0.14億元，每股盈餘為0.44元，前三季歸屬母公司淨利0.27億元，每股盈餘為0.85元，已經連續三季獲利，預期第四季也會持續獲利，整體而言，2023年將可順利達到獲利的目標。展望2024年，預期獲利有倍數成長。

2023年的營運狀況來分析，數位廣告持續維持高成長，而訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務，則是受惠海外市場擴張所帶動成長。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，未來將持續推出新功能與商品。

就區域別來看，台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場將持續推進政府和大型企業的合作。海外市場中，泰國最有潛力，極可能在2024年有機會超越台灣，成為走著瞧最大的市場。

此外，Gogolook將與全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance），於20日在台灣共同主辦首屆亞洲防詐高峰會（Anti-Scam Asia Summit，ASAS），將聚焦AI詐騙對資訊安全以及各產業營運的衝擊等議題。本次亞洲防詐高峰會共邀集台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本與新加坡等國的執法單位、企業、學者及非營利機構等代表分享各地最新詐騙趨勢與因應策略。