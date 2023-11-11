18檔營收步步高升 氣勢強

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18檔營收步步高

台股上市櫃公司10月營收已發布完畢，艾姆勒（2241）、材料-KY等10月合併營收已經超過十個月步步增，另外，台光電、奇鋐、璟德、長聖以及富世達等10月營收連續九個月走揚，營運相當強勁。

台股10月營收步步高的個股中，以連數月增加的有艾姆勒、材料-KY、台光電、奇鋐、璟德、長聖、富世達、波若威、安格、長佳智能、宏捷科、雷笛克光學、佳必琪、鈺太、晟銘電、原相、永崴投控、緯軟等個股。

台新投顧副總經理黃文清表示，今年全球景氣疲弱，但下半年開始擺脫低迷逐步回溫，我國主計總處表示，第三季經濟成長率2.32％，優於第二季，第四季將跳躍式成長可超過5％以上，外銷逐步改善，反應在台股上市櫃公司企業的營運表現上，已有車用、AI伺服器CCL、AI伺服器散熱、高頻整合元件、軸承、PA、車用照明、驅動IC設計、能源、AI周邊軟體應用等。

車用散熱模組零件廠艾姆勒已擺脫營運低潮期，10月合併營收為0.93億元，月增5.17％，年增85.86％，連續十個月成長，累計前10月合併營收7.22億元，年增15.06％，艾姆勒切入散熱領域並卡位電動車領域，今年營運已回到成長軌道。

今年台股的黑馬股材料-KY，10月營收繳出12.41億元的成績單，也是連續十個月成長，表現令市場驚艷，呈現月增2.07％及年增201.07％；累計前10月合併營收84.3億元，年增144.21％。

CCL廠台光電及熱散模組廠奇鋐為AI伺服器供應鏈，2檔公司的10月合併營收同時繳出連續九個月走揚的亮眼數字。

台光電單月營收，9月起已經跨入40億元的門檻，10月合併營收更上一層樓，達43.48億元，年增38.31％，月增0.26％，也是今年連四個月比去年同期成長，前10月合併營收為327.62億元，年減收斂至0.51％，即將轉為正成長，邁向復甦。

緯軟也是AI供應鏈，10月合併營收7.72億元，年增14.9％、月增0.3％，連續五個月步步高；前10月合併營收71.7億元，年增9.9％，創同期新高，第四季營收可望優於第三季，全年業績有望攻高，樂觀看待AI長線潛力。