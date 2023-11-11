16檔營收年月雙增法人愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

16檔營收年月雙增受青睞

上市櫃10月營收全數公告完畢，受惠各產業終端客戶庫存調整逐漸恢復正常水位，個股業績表現轉佳，統計符合營收雙增條件且單周來法人押寶者，除有金融股玉山金（2884）及護國神山台積電（2330）打頭陣外，宏捷科（8086）、和碩（4938）等也同強，隨市場多頭氛圍逐漸增溫，股價有望搶先展開回升行情。

統一投顧董事長黎方國表示，市場預估美國第三季企業獲利將成長3.7％，台股重量級公司展望同樣正向，預估第四季市場將逐步回歸基本面行情，而第四季是全年最易上漲的季度，尤其部分先前面臨庫存調整壓力的廠商，庫存均已消化至健康水位，後市獲利、毛利率回升可期，將為股價提供反彈動能。

篩選10月營收呈現年、月雙成長，且法人單周買超逾3,000張的資金力拱績優股，共有玉山金、台積電、宏捷科、和碩、神達、美律、中興電、台灣大、亞力、遠傳、文曄、國泰金、聯茂、新日興、中華、穩懋等16檔脫穎而出，坐擁營收走升的基本面優勢，還有籌碼面熱錢挹注，股價上漲底氣足。

績優股揮動多頭大旗、權王領頭衝，台積電10月營收衝上2,432.03億元，寫下歷史，並較去年同期增加15.66％，睽違七個月後，單月營收首度重返年成長格局，市場看好第四季客戶AI需求持續強勁拉動下，將推升3奈米量產動能，法人單周大買2.67萬張，外資大舉加碼146.7億元，榮登外資單周最愛。

而玉山金則受玉山銀手續費收入大爆發帶動，10月營收61.27億元，月增12.3％、年增38.74％，改寫單月歷史次高及同期新高紀錄，自結前十月稅後純益180.2億元，也改寫同期新猷，法人單周狂掃近3萬張，其中多由外資包辦、本月來搶買逾4.1萬張。

此外，蘋果新機效應10月續發威，砷化鎵產業經歷長達一年庫存調整，近月來美、陸系需求反彈帶動下業績展開反撲，PA雙雄穩懋、宏捷科10月營收分別寫下16個月及22個月高，轉機題材吸引法人進駐，單周加碼1.11萬與3,887張，股價同樣未讓投資人失望，宏捷科11月來大漲17.33％，穩懋也有7.93％漲幅。