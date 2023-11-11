高價熱門族群竄出頭 營收吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股12大高價股本月表現整齊

高價股11月以來擔綱盤面最閃耀亮點，股王世芯-KY（3661）領銜，本月以來繳出2成以上漲幅，十大千金股中的前九名，同期間全部走揚，其中，信驊（5274）、力旺（3529）、大立光（3008）、緯穎（6669）等，10月營收均比前月成長，更是吸引市場目光。

台股11月展現反攻氣勢，一掃過去兩個月下跌頹勢，熱門強漲股雖多點開花，然以高價股最具族群性，近期也吸引各大內外資研究機構競相發表看好言論，像是股王世芯-KY、股后信驊目標價都來到3,000元之上，前者得滙豐、花旗環球、摩根士丹利證券等青睞，信驊則有摩根士丹利、摩根大通、大和資本證券等加持。

緯穎的多頭陣容更強盛，博得美銀、匯豐、里昂、大和資本、摩根大通、麥格理與瑞銀證券的讚賞，推測合理股價全在2,000元之上。

世芯-KY近期衝上股王寶座之後，股價動能絲毫不減，法說會後，摩根士丹利、滙豐、花旗環球證券攜手調升股價預期，分別上看3,180元、3,300元與3,280元。

大摩提出的樂觀情境股價預期更來到3,661元，估計若世芯-KY能贏下一項Google TPU專案，股價就可望朝樂觀情境靠攏。

值得注意的是，AI伺服器硬體供應鏈先前回檔猛烈，曾有一段時間脫離市場多頭主流，隨緯穎近期反彈，本月以來大漲19％，適時發揮高價領頭羊出面穩定軍心效用。

凱基投顧科技產業分析師向子慧指出，第三季營運落底後，緯穎正面看待本季與2024年營運表現。除了緯穎分散客戶策略成功，第三大客戶亞馬遜前三季營收貢獻提升至10％以上；2022年第一季庫存金額達高峰，經過六季修正後，第三季開始反彈，隱含零組件備貨增加，以因應未來幾季動能復甦。此外，緯穎宣布擴產計畫，隱含公司對未來展望正向。

祥碩鴨子划水，股價也以爬升到第八大高價股位置。中信投顧所做調查顯示，祥碩美系客戶近期需求提升並聚焦高階產品，且庫存水位處在相對低檔，後續將重啟拉貨，有利祥碩營運動能回溫。