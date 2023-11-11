興櫃4龍頭 雙喜臨門

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興櫃市場10月營收10日全數公布，營收前十大中，星宇航空（2646）、日盛台駿、世紀風電、巧新等4檔開出年月雙增的漂亮成績；全數322檔登錄興櫃的公司中，則共有82檔呈現10月營收年、月雙增表現，相較於9月有98檔營收雙喜，10月數量則稍下滑。

據統計，興櫃10月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、星宇航空、和淞、富基電通、日盛台駿、世紀風電、巧新、兆聯實業、東盟開發等。

星宇航空10月營收20.87億元，再創單月歷史新高，月增19.64％、年增445.28％。其中，10月客運部分的營收達18.35億元，月增23％、年增621％。繼星宇航空公布9月營收、第三季營收、累計前三季營收都創歷史新高後，最新公布的10月營收再創高。星宇航空正穩健佈局航線，經營北美、東南亞間經台灣的轉機市場，預期明年下半年可逐漸浮現該商機的正面效應。

星宇航空表示，本月各區航線旅客人數皆有所成長，另泰國宣布對台實施為期6個月免簽政策，預估旅泰人數將增加，整體11、12月訂位狀況優於10月。貨運部分，市場貨量穩定使運價有撐，10月貨運營收1.42億元，年增30％；緊接著進入傳統輸美航線旺季，第四季營收表現也有望持續推升。

日盛台駿也繳出10月營收年、月雙增佳績，日盛台駿9月底由瑞穗銀行統籌主辦3年期聯合授信案，獲11家金融機構支持，以總額34.5億元結案，聯貸資金用途主要為充實公司營運資金；日盛台駿未來計劃擴大企業金融業務，同時也投入現在全世界都夯、國內政策性支持的綠能領域投融資。

總體來看，日盛台駿今年以來已完成4件聯貸案，總募集資金逾200億元，顯示銀行團對日盛台駿未來發展充滿信心，對公司營運與獲利表現給予肯定。日盛台駿國際租賃以車輛分期、企業融資租賃與長期租車為核心業務，並加速推動綠能電廠融資與投資，全方位滿足客戶需求。

巧新是全球第二大鍛造輪圈廠，10月營收衝上7.14億元，月增0.95％、年增40.45％，不僅創同期新高紀錄，也創2021年12月以來單月新高。巧新展望第四季，預期主要客戶拉貨力道不變，樂觀看全年營收有望再戰歷史新高。