吳宜芳樂在工作 疫情也能是好食機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

吳宜芳小檔案

「樂在工作」，是「好時．生活」工作室負責人吳宜芳的人生哲學，也是她想要的生活與工作型態，這可從她工作室的命名即可以窺知。

然而吳宜芳決定成立「好時．生活」工作室的時間點，卻不是多數人認為的「好時」，因為是在疫情間，而且還是餐飲業，任誰都會認為，那是相對比較「危險」的創業時機。

當時，吳宜芳也坦言，「不是說怕不怕，而是我也正好走到了人生中比較猶豫的階段。」而她在餐飲業界做了這麼多年，也做到了小主管，總是會想「接下來呢？」

擺在吳宜芳眼前的現實是，她已經不是剛踏入社會時，可以「活蹦亂跳」，而開始會出現「心有餘而力不足」的年紀了。當她想到從事餐飲業是她喜歡的事情，工作多年來，也花了很多時間鑽研「食物」這件事，於是，猶豫了很久，決定從工作室作為創業的起點，「自己努力一次看看。」

而選擇韓式料理，吳宜芳說，只能說是緣份。這緣份，要從十多年前大學畢業那一年到澳洲度假打工說起。

吳宜芳在澳洲打工的城市是布里斯本。布里斯本剛好是韓國人多到爆的城市，當時她租屋處的房東是會挑房客的韓國女士，因為房東也住在租屋處，因此，除了房東，室友也是韓國人，同住一屋的房東與房客們經常會分享生活經驗與美食，也就在那裡，吳宜芳第一次真正接觸到韓國人烹煮出來的韓式年菜。

從那時開始，吳宜芳就一直覺得韓國食物，不論是發酵、還是調味料，都很有趣，也充滿了好奇。

不過，從澳洲回來後，吳宜芳並沒有直接進入餐飲界，而是進到食品雜貨鋪工作，待了很長的時間，對調味料有了相當程度的了解與知識量後，決定要進入餐飲業的現場，一步步的累積。

做了決定後，吳宜芳說，「我個人，是有略略的夢想主義。」她對餐飲業的工作環境是有所堅持的，必須是她吃過，且喜歡與認同的店家，而剛好符合她堅持的店家是一家韓式餐廳，她是唯一在店裡工作的台灣人。如果食品雜貨鋪，是被訓練出對調味料的專業，那麼在韓式餐廳裡，她被提升的則是味覺的靈敏度。

之後，吳宜芳又到一家蔬食（vegan）餐廳，是完全不採用任何與動物性有關的食材的餐廳，在那裡又打開了另一扇新的世界的窗，並且更奠定了她對蔬菜味道的品質。事實上，吳宜芳會開始製作韓式料理，也是從這家餐廳開始製造「vegan韓式泡菜」，也就是沒有魚露、蝦醬的韓式泡菜。

會做「vegan韓式泡菜」，吳宜芳說，她一直想要挑戰是不是可以做出沒有魚露、蝦醬的韓式泡菜，沒想到做出來後，同事們也喜歡吃，慢慢的也做出了自己喜歡的口味，也就是有自己味道的泡菜。

而泡菜，在韓國是很家庭、也很有個人化味道的一道小饌，吳宜芳用韓國的食材，創造出很有自己味道的泡菜，就這樣從泡菜開始，進入了韓式料理的世界。

對創業這件事，吳宜芳的想法很簡單，就是做自己快樂的事情，只有樂在其中，才有辦法創造最大值，創業以來，是她給自己發的薪水最低的時候，卻是進入職場以來最開心的時候。

對未來，吳宜芳沒有設限，最終的目標是：「我是否有辦法完成用我自己喜歡的事，照顧自己過生活與人生？」如果真的不行，「也沒關係，再回歸我原來的本業就可以了。」

達人座右銘

樂在工作，創造最大值